Славянск получит 10,5 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев

За счет субвенции госбюджета Славянск получит 10,5 млн гривен на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Отмечается, что соответствующая комиссия одобрила предложение Славянской городской военно-гражданской администрации Краматорского района Донецкой области по приобретению жилья для переселенцев на общую сумму 10,5 млн гривен.



Это позволит приобрести 27 жилых объектов для 90 ВПЛ, добавили в Минреинтеграции.



«Получение субвенции урегулировано постановлением Кабинета министров Украины №769, согласно которому из местного бюджета оплачивается не менее 30% стоимости мероприятий, 70% — из госбюджета. Согласно постановлению Кабинета министров Украины №582, внутренне перемещенным лицам для возможности пользования жильем нужно только стать на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения. При этом от внутренне перемещенных лиц не требуется никаких взносов», — напомнили в Минреинтеграции.

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