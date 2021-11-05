Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Более 600 семей переселенцев планируют обеспечить жильем в 2021 году в рамках госпрограмм

05 ноября 2021, 13:52

Более 600 семей переселенцев планируют обеспечить жильем в 2021 году в рамках госпрограмм

Ожидается, что в текущем году в рамках реализации госпрограмм жильем будут обеспечены 665 семей переселенцев. Об этом рассказала заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук в интервью «Интерфакс-Украина». 

По ее словам, в 2021 году по жилищным программам получено в шесть раз большее финансирование, чем в предыдущем, сумма выросла с 20 млн до 125 млн грн.

«На сегодняшний день у нас по каждому направлению обеспечения жильем есть действующая программа. Это как обеспечение постоянным жильем череза льготное ипотечное кредитование по программе, реализуемой при поддержке правительства Германии, KfW и Фонда молодежного строительства, так и временным. В этом году мы должны обеспечить таким временным жильем 325 семей, то есть ориентировочно 800 внутренне перемещенных лиц. По программе KfW жильем будет обеспечено 340 семей, что составляет ориентировочно 900 человек», — сказала Драганчук.

Он сообщила, что в 2022 году по этим программам прогнозируется сопоставимое количество получивших жилье.

«Кроме того, есть предварительные договоренности, что программа льготного ипотечного кредитования будет со временем увеличиваться. Пока нужно продемонстрировать заинтересованность наших перемещенных лиц в этой программе», — добавила замглавы Минреинтеграции.

Читайте также:

Для переселенцев приобретут жилье еще на более 12 миллионов гривен 

Еще по теме

Организации
Минреинтеграции
Прочее
жилье для переселенцев

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
17:54
У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»
11:44
«ДНР» заявила о 875 новых случаях COVID-19, умерли 97 человек
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
10:27
«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки
09:19
«ЛНР»: 266 заболевших и 47 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
все новости
13:52
Более 600 семей переселенцев планируют обеспечить жильем в 2021 году в рамках госпрограмм
13:43
В Луганской области за сутки – более полутысячи новых случаев ковида
13:37
Кириленко объяснил, как принималось решение о невозможности провести выборы в прифронтовых громадах
13:05
От 9 до 11 лет тюрьмы: В Черкассах осудили троих боевиков «Л-ДНР»
12:52
СМИ: Послы Евросоюза снова считают Украину опасной для путешествий
12:38
Переселенцы смогут продлевать соцвыплаты онлайн
12:27
Глава ЛугОГА: КПВВ на Донбассе могли бы пропускать по 50 тысяч человек в день
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
11:41
Преодоление вызовов дезинформации требует устойчивого развития независимых медиа — глава Представительства ЕС в Украине
11:30
Украинские следователи считают Януковича главой ОПГ
11:00
«Донбасс Медиа Форум» стартовал в Киеве
10:59
В Минреинтеграции рассказали о ситуации с задолженностью по выплатам пенсионерам из ОРДЛО
10:27
Кулеба: Глава МИД России продолжает избегать встречи в Нормандском формате
09:58
«Серых зон» на Донбассе не существует — Кулеба
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция