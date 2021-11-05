Более 600 семей переселенцев планируют обеспечить жильем в 2021 году в рамках госпрограмм

Ожидается, что в текущем году в рамках реализации госпрограмм жильем будут обеспечены 665 семей переселенцев. Об этом рассказала заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук в интервью «Интерфакс-Украина».



По ее словам, в 2021 году по жилищным программам получено в шесть раз большее финансирование, чем в предыдущем, сумма выросла с 20 млн до 125 млн грн.



«На сегодняшний день у нас по каждому направлению обеспечения жильем есть действующая программа. Это как обеспечение постоянным жильем череза льготное ипотечное кредитование по программе, реализуемой при поддержке правительства Германии, KfW и Фонда молодежного строительства, так и временным. В этом году мы должны обеспечить таким временным жильем 325 семей, то есть ориентировочно 800 внутренне перемещенных лиц. По программе KfW жильем будет обеспечено 340 семей, что составляет ориентировочно 900 человек», — сказала Драганчук.



Он сообщила, что в 2022 году по этим программам прогнозируется сопоставимое количество получивших жилье.



«Кроме того, есть предварительные договоренности, что программа льготного ипотечного кредитования будет со временем увеличиваться. Пока нужно продемонстрировать заинтересованность наших перемещенных лиц в этой программе», — добавила замглавы Минреинтеграции.

Читайте также: Для переселенцев приобретут жилье еще на более 12 миллионов гривен