Будет снимать фильм об Украине: Шон Пенн приехал на Донбасс

Шон Пенн на Донбассе. Фото: пресс-центр штаба ООС

Американский кинорежиссер и актер Шон Пенн в рамках своего визита в Украину приехал на Донбасс и встретился с украинскими военными. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Совместно с украинской продюсерской группой обладатель двух «Оскаров» планирует снять документальный фильм об Украине.

«Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии», — говорится в сообщении.



Судя по снимкам, Пенн посетил село Широкино. Из-за боевых действий в населенном пункте больше никто не живет и не осталось ни одного целого здания.

Режиссер пообщался с украинскими военными, в том числе с женщинами-военнослужащими, присутствие которых на передовой его удивило.



«Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих — женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения», — отметили в штабе ООС.

О прибытии Шона Пенна в Украину стало известно в начале недели.