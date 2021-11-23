Патруль СММ ОБСЕ не впустили в поврежденное обстрелами здание больницы

В результате обстрела повреждение получило здание больницы в подконтрольной боевикам Михайловке Луганской области. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



20 октября команда СММ уточняла сообщения о недавнем повреждении трехэтажного здания функционирующей больницы в поселке. Наблюдатели обнаружили 1 пробоину в обоих стеклах на втором этаже здания.



Персонал больницы отказался разрешить команде СММ войти в здание.



Михайловка — подконтрольная боевикам часть поселка Золотое-5, который часто попадает в зону огневого поражения во время обстрелов в этом районе.