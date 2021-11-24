Кабмин утвердил план борьбы со злоупотреблениями олигархов

Кабинет министров утвердил «План мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами со значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)».

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.



План принят во испонение «закона об олигархах.



В Кабмине ожидают, что данные мероприятия должны создать предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе и других сферах общественной жизни.



Согласно плану действий, до апреля 2022 года Совет национальной безопасности и обороны разработает и запустит реестр олигархов.



Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания до декабря 2021 года разработает порядок проверки деловой репутации покупателя СМИ. До декабря 2022 года планируется сократить злоупотребление олигархами влиянием на медиа путем поддержки законопроекта «О медиа».



До декабря 2022 года планируется также усилить возможности Антимонопольного комитета Украины, ввести обязательную государственную регистрацию лоббирования и государственный реестр лоббистов.



Кроме того, до декабря 2023 года планируются мероприятия по обеспечению справедливого и эффективного правосудия и конституционного судопроизводства с привлечением Верховного и Конституционного судов, Высшего совета правосудия.



До марта 2022 года планируются мероприятия по обеспечению безопасности снабжения электроэнергией и природным газом. В частности, в 2022 году предусмотрено проведение испытаний в режиме обособленной работы энергетической системы Украины. До сентября 2023 года планируется прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси, расширение трасграничных интерконнекторов между Украиной и странами ЕС.



Согласно плану, Кабмин планирует сформировать систему энегобезопасности Украины: в декабре текущего года утвердить перечень важных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, включая частные; в феврале 2022 года — утвердить мероприятия по реализации Стратегии энергобезопасности, в августе — утвердить методику оценки уровня угроз энегробезопасности, а в январе 2023 года подготовить саму оценку уровня угроз энергобезопаности страны.



Планируется также усилить контроль над финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года путем разработки соответствующего законопроекта, включающего олигархов в перечень высокорисковых субъектов первичного финмониторинга.



Кроме того, планируется минимизировать влияние олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 путем разработки соответствующего законопроекта, а также ввести неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 путем внедрения комплексной программы противодействия коррупции.



Планируется привести уровень тарифов на ж/д перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года; создать независимую от влияния олигархов авиакомпанию до декабря 2022 года и установить экономически обоснованные ставки перевалки грузов в порт «Южный» до февраля 2023 года.



Помимо этого, планируется не допустить злоупотребление олигархами международно-правовыми инструментами защиты путем инициации изменений в действующие международные договора относительного того, что таковые инструменты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.