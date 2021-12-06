Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►

План нападения на Украину: что нового рассказали западные СМИ, авария на ТЭС Ахметова, партбилеты единороссов Пушилина и Пасечника, а Зеленский хочет прямых переговоров с Путиным. Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса».