Зеленский обсудил с Макроном Нормандский формат и работу ТКГ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Как сообщил Зеленский в Twitter, они обсудили разблокировку Нормандского формата и работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. «Согласовали совместные дальнейшие шаги», — отметил президент Украины.



Также, по словам Зеленского, они обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей.



Украинский лидер поблагодарил президента Франции «за положительную оценку текущих реформ».

Накануне Макрон сообщил, что планирует контакты с президентами Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский и Макрон встретятся 15 декабря в Брюсселе.



9 декабря Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.