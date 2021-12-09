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Макрон заявил, что планирует переговоры с Зеленским и Путиным

09 декабря 2021, 20:10

Макрон заявил, что планирует переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что планирует контакты с главой Украинского государства Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. Об этом передает Reuters.

«Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить "нормандский" формат и политический процесс в целом», — сказал Макрон на пресс-конференции.

Также Макрон добавил, что цель ЕС и США — это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, а также обеспечивать мирную ситуацию в регионе.

Также он поприветствовал решение президента США Джо Байдена работать над снижением напряженности между Россией и Украиной, но также отметил, что это не отменяет необходимости действовать и в рамках «нормандского формата».

7 декабря в режиме видеосвязи прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джозефом Байденом. В ходе разговора Байден предупредил президента Путина о том, что в случае военной эскалации с Украиной против РФ последуют, в частности, серьезные экономические меры.

В Кремле опубликовали свою версию итогов переговоров.

Позже Associated Press со ссылкой на собственные источники написали, что США могут оказывать давление на Украину, чтобы она предоставила частичную автономию неподконтрольным территориям на Донбасса.

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