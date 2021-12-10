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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 декабря

10 декабря 2021, 23:41

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 724 заболевших коронавирусом, 37 пациентов умерли. За все время исследований на подконтрольной территории выявили 150 588 заболевших: 147 867 пациентов выздоровели, а 4 833 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 524 случая заражения коронавирусом и 60 смертей. Всего группировка "ДН"Р подтверждает 113 595 заболевших: 100 664 пациентов выздоровели, а 8 692 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвердили 121 новый случай COVID-19. От осложнений умерли восемь человек. С начала пандемии COVID-19 установили у 58 445 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 52 463 человека, умерли — 2 078 человек.

В отдельных районах Луганской области выявили 40 случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли. За все время пандемии в группировке «ЛНР» признают 21 006 заболевшего: 17 449 пациентов выздоровели, а 2 989 человек умерли.

Политика

Президент США Джо Байден во время разговора с президентом Владимиром Зеленским не предлагал провести переговоры с группировками «Л-ДНР». Байден также сообщил Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию.

Зеленский не исключил возможность проведения референдума по вопросам Донбасса и прекращения войны в целом.

Благодаря участию США, может появиться новая площадка для переговоров с Россией, но возможны и прямые переговоры с президентом РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом, подчеркнул президент, важно не потерять и Нормандский формат.

Россия требует правовых гарантий непродвижения НАТО на восток и отмены обещаний вступления в Альянс Украины и Грузии.

Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить правительству продумать, как обеспечить все права и льготы, в том числе социальные, для граждан РФ, живущих за рубежом. В эту категорию войдут и жители отдельных районов Донбасса, которые получили российские паспорта по упрощенной системе.

Права человека

Врач Наталья Стаценко, которую арестовала «ДНР» несколько лет назад, находится в критическом состоянии. Женщине срочно требуется операция, на которую ее не отпускают. Об этом сообщила глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук.

Общество

Обвиняемый в преступлениях по делу о донецкой тюрьме «Изоляция» Евгений Бражников смог покинуть пределы Украины, но это не поможет ему избежать уголовной ответственности, заявили в прокуратуре. Там также объяснили, как подследственному Бражникову удалось покинуть Украину.

Федеральный совет Швейцарии продлил на один год замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Группировка «ДНР» задержала главу оккупационной «администрации» Макеевки Сергея Голощапова по обвинению в коррупции.

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