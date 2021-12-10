«ДНР» задержала «мэра» Макеевки, его подозревают в коррупции

Сегодня был задержан глава «администрации» Макеевки при группировке «ДНР» Сергей Голощапов. Об этом сообщает «центр общественных связей МВД ДНР».



«10 декабря сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР и генеральной прокуратуры ДНР задержан глава администрации Макеевки Сергей Голощапов по подозрению в совершении действий коррупционного характера», — говорится в сообщении.



Уточняется, что против Голощапова «возбуждено уголовное дело» и ведется «следствие».