Ковид в Украине: За сутки выявили вдвое больше выздоровевших, чем заболевших

За субботу, 11 декабря, в Украине выявили 5 275 случаев заражения коронавирусом, что на 4 858 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 11 626 пациентов, умерли 238 человек. Вчера госпитализировали 2 566 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 559 092 человек. Из них выздоровели 3 195 913 пациентов, а умерли 91 027 человек.



Вчера вакцинировались 83 256 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 114 894 человека. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 114 892 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 420 911 человек. Всего проведено 26 535 803 прививок.