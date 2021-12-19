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Число новых случаев коронавируса резко сократилось до 3,6 тысячи за сутки

19 декабря 2021, 08:27

Число новых случаев коронавируса резко сократилось до 3,6 тысячи за сутки

За субботу, 18 декабря, в Украине выявили 3 602 случая заражения коронавирусом, что на 3 901 случаq меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 6 866 пациентов, умерли 176 человек. Вчера госпитализировали 2 129 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 608 151 человека. Из них выздоровели 3 331 865 пациентов, а умерли 93 105 человек.

Вчера вакцинировались 62 686 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 375 346 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 375 344 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 961 886 человек. Всего проведено 27 337 322 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

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