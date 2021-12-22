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В Луганской области появится сервисная зона для жителей неподконтрольных территорий

22 декабря 2021, 15:16

В Луганской области появится сервисная зона для жителей неподконтрольных территорий

В районе контрольного пункта въезда-выезда «Золотое» в Луганской области строят новую сервисную зону. Также территорию вокруг КПВВ модернизируют. Реконструкцией и строительством занимается государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление», которое входит в сферу управления министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Уже демонтированы конструкции КПВВ, подготовлен участок к обустройству модульных конструкций в сервисной зоне, установлен заградительный забор, подведены коммуникации, в том числе по водоснабжению и водоотводу.

Работники устанавливают модульные конструкции сервисной зоны.

Завершить обустройство сервисной и режимной зон на КПВВ «Золотое» планируют в первом полугодии 2022 года.

КПВВ «Золотое» открыли в ноябре 2020 года. Однако по сей день полноценная работа пункта пропуска блокируется группировкой «ЛНР».

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