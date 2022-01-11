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Алчевский меткомбинат возглавил топ-менеджер из России

11 января 2022, 14:40

Алчевский меткомбинат возглавил топ-менеджер из России

Дмитрий Покровский. Фото: omz-specialsteel.com Дмитрий Покровский. Фото: omz-specialsteel.com

Новым управляющим Алчевского металлургического комбината (АМК) стал россиянин Дмитрий Покровский. Об этом сообщает Telegram-канал «Сталевар и Ко».

Отмечается, что Покровский уже был представлен коллективу предприятия.

До этого на Алчевском меткомбинате за полгода сменилось два руководителя. Летом управляющим был назначен Максим Мокрицкий, который ранее являлся главным инженером АМК. Однако вскоре он лишился должности. По словам собеседников «Новостей Донбасса», знакомых с ситуацией на предприятии, Мокрицкого вывели в наручниках из здания заводоуправления.

После этого временно исполняющим обязанности управляющего АМК стал Сергей Сбитнев.

По данным «НД», о том, что Сбитнева скоро снимут с должности на прошлой неделе говорила своим подчиненным глава подконтрольной группировке «ЛНР» администрации Алчевска Наталья Пяткова.

Комбинат находится на подконтрольной группировке «ЛНР» территории. В 2017 году украинский собственник предприятия — «Индустриальный союз Донбасса» — утратил контроль над АМК. «ЛНР» передала комбинат под управление компании «Внешторгсервис», которую контролировал сбежавший в Россию украинский олигарх Сергей Курченко. В июне 2021 года новым владельцем «Внешторгсервиса» стал россиянин Евгений Юрченко. В октябре Юрченко зарегистрировал в ОРДЛО компанию ЮГМК, которая является преемницей «Внешторгсервиса».

Что известно о Покровском

Дмитрий Покровский родился 5 мая 1981 года в Череповце Вологодской области. В 2004 году окончил Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет по специальности «Обработка металлов давлением».

До перехода на АМК Покровский являлся генеральным директором ООО «ОМЗ-Спецсталь». Базирующееся в Санкт-Петербурге предприятие специализируется на производстве металлургических заготовок для различных отраслей промышленности. «ОМЗ-Спецсталь» входит в группу «ОМЗ», которую контролирует «Газпромбанк».

Свою профессиональную деятельность Покровский начал в компании «Северсталь», в листопрокатном цехе № 3 в Колпино. С 2003 по 2014 год прошел путь от оператора поста управления стана 5000 до начальника прокатного отделения ЛПЦ-3. В 2014 году был назначен заместителем директора по экспертной работе производства трубного проката ПАО «Северсталь». С июня 2015 года по июнь 2019 года занимал должность директора по производству трубного проката дивизиона «Северсталь Российская сталь» — генерального директора Ижорского трубного завода.

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