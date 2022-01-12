В ГБР заявили, что рассчитывают на избрание меры пресечения Порошенко 17 января

Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко в день его возвращения в страну 17 января. Об этом заявили в Государственном бюро расследований Украины.



«Уклонение пятым президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что дает основание следственному судье для постановления решения о применении наиболее строгой меры пресечения», — предупредили в ГБР.



В ведомстве напомнили, что в декабре 2021 года сотрудники ГБР пытались вручить Порошенко повестку о вызове для проведения процессуальных действий, «но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении». После этого следователь по согласованию с и.о. генпрокурора Украины обратился в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании меры пресечения, однако Порошенко уклонился от явки в суд, в связи с чем ходатайство так и не было рассмотрено следственным судьей.

20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».



Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое согласно государственным реестрам принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.



Адвокаты Порошенко обратились в Печерский суд с требованием назначить судебное заседание о применении к их подзащитному меры пресечения на день его возвращения в Украину, 17 января. Адвокат Илья Новиков сообщил, что политик 17 января возвращается в Киев, прилетает в аэропорт «Жуляны», и его собираются встречать много его сторонников.