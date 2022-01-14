На Донбассе вчера было два обстрела, оба – из «тяжелого» оружия

За прошедшие сутки, 13 января, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Оба раза боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Причепиловки русские боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Недалеко от Станицы Луганской – стреляли минометов калибра 120 мм.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Вчера, 12 января, украинский военнослужащий на Донбассе получил боевую травму в связи с обстрелами незаконных вооруженных формирований.