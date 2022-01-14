Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ООС: Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов

14 января 2022, 17:28

ООС: Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов

С начала суток боевики на Донбассе один раз открывали огонь, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними», — добавили в штабе.

Читайте также:

На Донбассе вчера было два обстрела, оба – из «тяжелого» оружия 

Еще по теме

Прочее
Обстрел режим тишины ситуация на фронте
Организации
Штаб ООС

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:56
Украинский военный Онищук седьмой год находится в плену «ЛНР»
16:26
Пушилин нашел замену уволенному «министру угля»
16:20
«ДНР» рассказала о попытках перевоза крупных сумм денег через границу с Россией
11:42
«ДНР»: 233 заболевших и 27 умерших от ковида за сутки
11:09
Омбудсмен рассказала об издевательствах над двумя братьями в плену «ДНР»
08:22
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и более 50 заболевших
23:03
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 13 января
16:18
Охранял руководство «ДНР» и перемещал технику: суд вынес приговор командиру боевиков
13:44
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила
10:42
«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое
09:28
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили во время пролетов над Донетчиной
08:52
«ЛНР»: Еще 50 заболевших и трое умерших от коронавируса
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января
20:13
«Министр угля ДНР» ушел в отставку
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
все новости
17:28
ООС: Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов
17:07
ЦРУ тайно готовит украинских военных для отпора российской агрессии — СМИ
17:03
Зеленский предложил Байдену и Путину трехстороннюю встречу
16:56
Украинский военный Онищук седьмой год находится в плену «ЛНР»
16:26
Пушилин нашел замену уволенному «министру угля»
16:20
«ДНР» рассказала о попытках перевоза крупных сумм денег через границу с Россией
16:05
Глава МИД Германии посетит Украину и Россию
15:00
ГБР: Порошенко купил авиабилет в Стамбул уже после «побега» от повестки
14:57
Путин назначил Грызлова послом в Беларуси
14:22
Одного из начальников полиции Луганщины задержали за получение взятки
13:03
Лавров отрицает, что Москва пошла по сценарию «проси больше, дадут меньше» в переговорах с Западом
12:40
На Луганщине за сутки еще 98 новых пациентов с COVID-19
12:32
Хакерская атака: Глава Минцифры заверил, что данные украинцев в безопасности
12:25
Янукович снова в суде оспаривает свой статус – не хочет лишаться президентского звания
12:00
За день в Донецкой области пять человек умерли от ковида
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция