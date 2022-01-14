ООС: Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов

С начала суток боевики на Донбассе один раз открывали огонь, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними», — добавили в штабе.