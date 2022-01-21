Лавров по итогам переговоров с Блинкеном заявил, что США передадут письменные ответы на предложения РФ

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам сегодняшних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном они договорились, что Вашингтон на следующей неделе передаст письменные ответы на российские предложения по «гарантиям безопасности».



Об этом российский министр сообщил на пресс-коференции после переговоров в Женеве.



Лавров возмутился, что на переговорах американская сторона пыталась поставить во главу угла ситуацию вокруг Украины.



«Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений. И обещано было предоставить нам на следующей неделе письменную реакцию на наши предложения», — сказал глава МИД РФ.



Он добавил, что «почти уверен», что вопрос Украины тоже будет содержаться в ответах США. При этом Лавров заявил, что «не услышал сегодня ни одного аргумента, который бы обосновывал американскую позицию о происходящем на российско-украинской границе, только озабоченности».



Угрозу вторжения России в Украину Лавров назвал «вымышленной». При этом он считает оправданными российскими озабоченности тем, что Украину «накачивает вооружением» Запад.



«Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не [надо] сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности», — резюмировал Лавров.



Также министр заявил, что после получения письменных ответов американской стороны планируется очередной контакт на уровне МИД РФ и Госдепартамента США.

10 января состоялись переговоры по вопросам безопасности между США и Россией в Женеве, 12 января совет НАТО-Россия в Брюсселе, а 13 январе переговоры на площадке ОБСЕ в Вене. В ходе этих встреч дипломатам России и Запада не удалось прийти к конкретным решениям из-за отсутствия взаимопонимания.



Россия, в частности, выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет.



В свою очередь американская сторона заявила, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной по итогам переговоров, на что надеялись на Западе.



В МИД России предложили США «альтернативу» гарантиям безопасности: США должны обязаться никогда не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО.