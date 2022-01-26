Порошенко сдал паспорта и должен прибыть в ГБР на новый допрос

Государственное бюро расследований вызвало нардепа Петра Порошенко на очередной допрос 31 января на 11:00, сообщает пресс-служба ГБР.



Кроме того, в ведомстве обратились с призывом к Порошенко, чтобы тот прекратил «манипулировать общественным мнением и наконец начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения».



По информации Бюро, Порошенко сначала пытался игнорировать обязательство сдать паспорта для выезда за границу и диппаспорт, сделав это буквально на днях — 24 января, после «публичного освещения факта игнорирования им решения суда».



В этот же день нардепа вызвали на допрос в ГБР.



«Чтобы создать видимость выполнения возложенных судом на него обязанностей, подозреваемый явился в ГББ. Но вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, что якобы в ГБР их никто не ждал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут», — говорится в сообщении.





20 декабря 2021 года ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по «угольному делу».



Порошенко прибыл 24 января в ГБР , однако через 7 минут ушел оттуда, не дождавшись следователя.