В «Дії» появились COVID-сертификаты для бустерной дозы

В мобильном приложении «Дія» появились COVID-сертификаты о получении бустерной дозы вакцины от коронавируса, сообщает УНИАН.



Сгенерировать сертификаты смогут лишь те, кто получил третью, бустерную дозу вакцины.



Вчера в Минцифры заявили, что документ будет доступен только в конце недели. Но, как выяснилось на практике, получить его можно и сейчас. Для этого потребуется сгенерировать в приложении новый сертификат. Если человек уже сделал третью прививку, то информация о ней появится в новой версии документа, говорится в сообщении.



Упользователей есть возможность получить внутренний и международный документ. После этого действие предыдущего сертификата о вакцинации будет продлено на 270 дней с того момента, как будет получена третья прививка. Новый сертификат содержит информацию с указанием названия препарата, которым делалась бустерная доза прививки.

По данным Минздрава, за понедельник, 31 января, в Украине выявили 30 786 случаев заражения коронавирусом, что на 8 760 случаев больше, чем днем ранее.



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней.