В Донецке проверяют сообщения о минировании девяти зданий, включая «министерства ДНР»

Информация о минировании девяти зданий в Ворошиловском, Киевском и Калининском районах Донецка поступила сегодня от анонимных источников. Об этом сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин в совем Telegram-канале.



Он уточнил, что речь идет о зданиях, где располагаются «министерство иностранных дел», «министерство информации», «Региональная энергопоставляющая компания», «Центральный республиканский банк», «МЧС», а также библиотека имени Крупской, Дворец детского и юношеского творчества, торговый центр «Пассаж» и пивзавод «Сармат».



На местах работают спецслужбы, которые проверяют сообщения о минировании.