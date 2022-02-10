17 погибших и 64 раненых: в Краматорске почтили память жертв обстрела

Минутой молчания почтили память жителей Краматорска, погибших семь лет назад в результате обстрела со стороны боевиков.



«Этот день всегда будет напоминанием о жестокости, цинизме и коварстве нашего врага. Преклоняемся перед невинными жертвами агрессора и знаем, что преступники будут наказаны», — заявил по случаю годовщины трагедии глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

10 февраля боевики обстреляли территорию штаба Антитеррористической операции и Краматорский аэродром, в зону обстрела попали и жилые кварталы города. При обстреле боевики использовали снаряды кассетного типа, которые запрещены Конвенцией о кассетных боеприпасах.



В результате атаки погибли 17 мирных жителей Краматорска, еще 64 человека были ранены, в том числе пятеро детей.