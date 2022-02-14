«ДНР» заявила о вакцинации почти полумиллиона человек в ОРДО

Группировка «ДНР» заявляет, что вакцинировала от коронавируса более 483 тысяч жителей подконтрольной ей территории.



«В ДНР более 483 тысяч человек прошли вакцинацию против COVID-19», — написал председателя «правительства ДНР» Владимир Антонов в Телеграм.



«ДНР» подтверждает 140 930 заболевших COVID-19 с начала пандемии. За этот период были выписаны из медучреждений 111 535 человек, а 9597 человек умерли от осложнений. Последний раз группировка сообщала статистику заболеваемости ковидом 12 февраля.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.