В зоне ООС провели учебные стрельбы из противотанковых комплексов NLAW

Учебные стрельбы на Донбассе. Фото: штаб ООС

Во вторник на одном из полигонов на Донбассе прошли стрельбы из противотанковых комплексов NLAW и гранатометов M-141. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ход тренировок гранатометчиков проверил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Фото: штаб ООС