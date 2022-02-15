В зоне ООС провели учебные стрельбы из противотанковых комплексов NLAW

Во вторник на одном из полигонов на Донбассе прошли стрельбы из противотанковых комплексов NLAW и гранатометов M-141. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ход тренировок гранатометчиков проверил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Фото: штаб ООС