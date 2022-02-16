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РФ обещает настаивать на отказе НАТО принимать Украину

16 февраля 2022, 15:14

РФ обещает настаивать на отказе НАТО принимать Украину

Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично отказалась принимать Украину в свои ряды. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает «РИА Новости».

«Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года», — заявил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Россия считает для себя ключевыми три вопроса, которые изложила в предложениях 17 декабря: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и вывод военных сил и техники Альянса к рубежам 1997 года. По этим вопросам Россия в конце января получила отрицательный ответ от США и НАТО.

Кремль настаивает на том, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности.

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