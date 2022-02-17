В Украине зарегистрировали еще один препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения при лечении коронавируса препарат «Паксловид». Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, данный препарат предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания из легкой степени тяжести до среднего и тяжелого.



Глава Минздрава уточнил, что еще до регистрации препарата был подписан контракт с его производителем — компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тысяч курсов «Паксловида».



«Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформируем дополнительно», — отметил он.



Кроме того, министр напомнил, что в начале месяца в Украину прибыла партия из 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир» американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Этот препарат тоже предназначен для лечения COVID-19.

Глава Минздрава подчеркнул, что не следует забывать о имеющемся в Украине эффективном профилактическом средстве для снижения риска тяжелого течения COVID-19.



«Это вакцины против коронавируса — Moderna, Pfizer, CoronaVac, которые есть в каждом прививочном пункте и центре массовой вакцинации для всех желающих старше 12 лет», — уточнил он.

Препарат для лечения коронавируса «Молнупиравир», который недавно поступил в Украину в количестве 60 тыс. курсов, пока не планируется реализовывать в аптеках. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.