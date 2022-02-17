Почти половина боевых групп РФ находятся в десятках километрах от Украины — разведка США

Россия продолжает наращивать свои силы вокруг украинской границы, почти половина боевых групп Москвы, окружающих Украину, сейчас находится в пределах 50 километров от границы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на западные официальные лица.



Во время брифинга по разведке официальные лица заявили, что Россия сохраняет «исключительную силу» на границе с Украиной и располагает военной массой, необходимой для вторжения, добавив, что из 14 боевых групп, которые, как предполагалось, были переброшены к границе в начале недели, значительное число уже прибыло на место.



В дополнение к наращиванию войск, официальные лица отметили строительство понтонного моста за последние 72 часа, что, по их словам, является крайне необычным и не соответствует любым военным учениям, проводившимся в прошлом.



Они также отметили прибытие еще трех судов в Крым, а также появление военных машин и вертолетов в Валуйках на юго-западе России, что в 25 километрах от границы с Украиной.

Во вторник министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.



НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.