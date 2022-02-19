Военные полностью контролируют ситуацию на Донбассе — ОП

Украинские военные полностью контролируют обстановку на востоке страны. Ситуация вдоль линии соприкосновения, в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ постоянно анализируется спецслужбами. Об этом заявили в Офисе президента.



«В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны», — говорится в заявлении.

Президент США Джо Байден считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, ето может произойти в ближайшие дни.



18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Первые автобусы с эвакуированными жителями отдельных районов Донбасса прибыли в Ростовскую область, людей разместят в лагерях. Группировка «ЛНР» приостановила учебный процесс на подконтрольной территории, а также объявила об эвакуации интернатов и детских домов.