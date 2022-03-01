С начала суток оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары и пытались высадить десанты – Генштаб ВСУ

С начала суток российские оккупационные войска проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха, совершали попытки высадки тактических десантов. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«Оккупанты широко применяют диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.



На Северщине продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления.



В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.



На других направлениях танковые и механизированные части ВСУ при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.



На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовых войск из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов.



Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы.



Продолжаются активные меры по обнаружению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки украинских войск.



Устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.



Спасибо за работу нашим Воздушным силам. Только за последние сутки они уничтожили 5 самолетов российского агрессора. Победа будет за нами! Зло должно быть наказано! Слава Украине!», — говорится в сообщении.