Конотопу поставили ультиматум: сдается или его разнесут артиллерией

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что российские войска, которые зашли в Конотоп, поставили ультиматум местным властям. Если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией.

«Они (оккупанты — прим. ред.) нам поставили условие. Сейчас, если мы начинаем сопротивление, они разносят город артиллерией», — заявил мэр Конотопа, выступая на площади перед жителями города.



При этом он спросил у собравшихся жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те, в свою очередь, выразили согласие.



«Я за то, чтобы воевать. Решение принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена», — добавил Семенихин.

Российские войска вновь подошли к Энергодару, где находится Запорожская АЭС. В городе объявлена тревога. Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов.