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Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву Чернигова

03 марта 2022, 13:24

Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву Чернигова

Российская армия нанесла ракетный удар по жилому массиву Чернигова. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Полчаса назад российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия. Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек», — написал Чаус.

Сейчас на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В Чернигове в результате обстрела произошел пожар на нефтебазе сегодня утром, сообщает ГСЧС.

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