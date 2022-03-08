Здания иностранных дипмиссий в Мариуполе и Харькове попали под обстрелы, есть разрушения

В ходе ракетно-бомбовых ударов российской армии в Мариуполе было повреждено здание, в котором размещались генконсульства Греции и офис СММ ОБСЕ в Мариуполе, разрушены помещения почетных консульств Словении, Азербайджана и Албании в Харькове. Об этом сообщили в пресс-служба МИД Украины.



В ведомстве подчеркнули, что вооруженная атака России на помещения дипломатических миссий является грубым нарушением международного гуманитарного права, Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях.



«Призываем международное сообщество осудить Россию за варварские обстрелы гражданских объектов в Украине, в результате которых погибают и получают ранения гражданские люди, в том числе дети», - говорится в сообщении.



Отмечается, что украинская сторона добавит факты разрушения помещений иностранных дипломатических учреждений на территории Украины к искам против РФ в международных судебных инстанциях.