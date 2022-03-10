Из-за обстрела на Харьковщине погибли четыре человека, из них двое детей

Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 10 марта в ходе обстрела российскими войсками жилых кварталов Харькова и села области, в центре Харькова горел и был разрушен ТРЦ Nikolsky, а в селе Слобожанское Изюмского района снаряд попал в частный жилой дом. Об этом этом­­­ сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.



«В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить. Она была травмирована. Бригадой медиков она госпитализирована в Первомайскую больницу. Для поиска тел погибших сегодня планируется привлечение подразделений ГСЧС», - говорится в сообщении.



Пожар в ТРЦ Nikolsky в центре Харькова был ликвидирован в 3:00. На 4-м и техническом этажах, а также на кровле горели конструктивные элементы и отделки. Жертв и пострадавших не было.

Фото: ГСЧС Украины