В России подорвали автомобиль с инженерами, которые работали над созданием военной техники

В России погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем РЭБ «Красуха» Евгений Рытников. Российские СМИ сообщают, что его автомобиль взорвали при помощи самодельного взрывного устройства недалеко от границы с Украиной.



По данным СМИ, Рытников погиб в ночь с 17 на 18 апреля. Взрывное устройство под днищем авто сработало в тот момент, когда мужчина вместе со своим коллегой садился в салон. Предварительно, взрывное устройство было начинено поражающими элементами, поэтому оба погибли на месте.



РЭБ «Красуха» — это российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенный для подавления и нейтрализации работы радиолокационных систем, систем наведения и разведки противника. По разным оценкам, может действовать на расстоянии до 300 километров.



«Красуха» затрудняет противнику ведение разведки и нанесение точных ударов, особенно с использованием высокоточного оружия и авиации.

Читайте также: В Балашихе подорвали замначальника оперативного управления ГШ РФ