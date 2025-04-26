В Донецкой области РФ сбросила 28 авиабомб на дома мирных жителей

За минувшие сутки войска РФ 3 376 раз обстреляли линию фронта и жилой сектор в Донецкой области. Непосредственно по гражданским оккупант направил 28 авиабомб, сообщили в полиции Донетчины.

В Покровском районе в результате обстрелов повреждены промышленные здания в Доброполье, хозяйственное строение в Белицком, дом в Криворожье, многоэтажка и административное здание в Покровске.



В Шаховской громаде повреждено семь единиц техники. В Нововодяном Белозерской громады пострадали склад и два автомобиля.

В Сергиевке Удачненской громады разрушены административное здание, магазин и хозяйственные постройки.

В Краматорском районе в Лимане повреждены три дома. В Яровой погибли двое людей, один человек ранен, разрушено девять домов. В Закитном ранен один человек, поврежден один дом. В Алексеево-Дружковке ранены два человека, один дом разрушен и пять повреждены.

В Ильиновке, Долгой Балке и Зоре зафиксированы повреждения 31 объекта.

В Константиновке разрушены пять административных зданий, торговый павильон, предприятие, многоэтажный дом и два частных дома.

В Бахмутском районе в Северске повреждены 12 домов.

Кроме того, утром 26 апреля FPV-дрон оккупантов атаковал автомобильную дорогу в районе села Никоноровка в момент, когда по ней двигался микроавтобус.