В Донецкой области РФ сбросила 28 авиабомб на дома мирных жителей

За минувшие сутки войска РФ 3 376 раз обстреляли линию фронта и жилой сектор в Донецкой области. Непосредственно по гражданским оккупант направил 28 авиабомб, сообщили в полиции Донетчины.
В Покровском районе в результате обстрелов повреждены промышленные здания в Доброполье, хозяйственное строение в Белицком, дом в Криворожье, многоэтажка и административное здание в Покровске.
В Шаховской громаде повреждено семь единиц техники. В Нововодяном Белозерской громады пострадали склад и два автомобиля.
В Сергиевке Удачненской громады разрушены административное здание, магазин и хозяйственные постройки.
В Краматорском районе в Лимане повреждены три дома. В Яровой погибли двое людей, один человек ранен, разрушено девять домов. В Закитном ранен один человек, поврежден один дом. В Алексеево-Дружковке ранены два человека, один дом разрушен и пять повреждены.
В Ильиновке, Долгой Балке и Зоре зафиксированы повреждения 31 объекта.
В Константиновке разрушены пять административных зданий, торговый павильон, предприятие, многоэтажный дом и два частных дома.
В Бахмутском районе в Северске повреждены 12 домов.
Кроме того, утром 26 апреля FPV-дрон оккупантов атаковал автомобильную дорогу в районе села Никоноровка в момент, когда по ней двигался микроавтобус.