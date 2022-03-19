В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция

В Донецке из-за обстрела остановлен вентилятор на 2-м стволе шахты им. Скочинского. Из шахты выводят 85 работников предприятия в безопасное место. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.



Он добавил, что из-за артобстрела обесточена подстанция «Трудовская», в результате чего отключены 153 трансформаторных подстанций, 29 котельных, 10 детских садов и 9 школ. Всего 31 тысяча жителей Петровского района остались без электроснабжения.



Аварийно-восстановительные работы завершатся, как только это позволит обстановка, заявили в группировке «ДНР».