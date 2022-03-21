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Российские военные вывезли с оккупированных территорий в РФ 2389 украинских детей

21 марта 2022, 16:00

Российские военные вывезли с оккупированных территорий в РФ 2389 украинских детей

19 марта Россия принудительно переселила из Донбасса 2389 детей. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что похищение гражданского населения запрещено международным гуманитарным правом.

«Российская армия лишает наших детей родительской опеки и ставит под угрозу их жизнь в России. Эти ужасные преступления необходимо прекратить», - говорится в сообщении.

МИД призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить прекратить варварскую войну против украинского народа.

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