Российские военные вывезли с оккупированных территорий в РФ 2389 украинских детей

19 марта Россия принудительно переселила из Донбасса 2389 детей. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.



В ведомстве подчеркнули, что похищение гражданского населения запрещено международным гуманитарным правом.



«Российская армия лишает наших детей родительской опеки и ставит под угрозу их жизнь в России. Эти ужасные преступления необходимо прекратить», - говорится в сообщении.



МИД призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить прекратить варварскую войну против украинского народа.