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До 10 лет тюрьмы: Данилов прокомментировал законопроект о наказании за съемки передвижений ВСУ

23 марта 2022, 21:23

До 10 лет тюрьмы: Данилов прокомментировал законопроект о наказании за съемки передвижений ВСУ

Верховная Рада готовит законопроект, который предусматривает наказание за распространение информации о передвижении ВСУ. За публикацию таких фото или видео в сети человеку будет грозить реальный тюремный срок. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Не все люди осознают, когда они делают видео или фото на телефон, что очень легко отследить, где находится именно в этот момент этот телефон. Поэтому я предупреждаю всех - не делать этого, не заниматься такими вещами, потому что враг через те системы отслеживания, которые есть, может очень быстро вычислить, где именно находится система координат, где было сделано фото или видео», — отметил Данилов.

Он призвал украинцев не передавать фото и видео украинской военной техники, позиций ВСУ и т.д. Согласно новому закону, человек, который будет делать подобное, может попасть за решетку на срок до 10 лет и более.

«Зачем сейчас нам, гражданам нашей страны, фотографировать наших военных, их лица и места, где находится наша техника. Я обращаюсь ко всем: не фотографируйте нашу технику, наши гумконвои, наших военных, это очень опасные вещи, призываю этого не делать. Потом разбираться контрразведка — работал ли этот человек на Российскую Федерацию или это было просто желание что-то зафиксировать, кому-то передать — не будет. 7, 8, 10 лет может быть, если потом на этот объект случится атака, после того как будет понимание, что именно с вашего телефона отправлялась друзьям, знакомым информация. Это не игрушки, это война. И то, что случилось в Киеве с этим центром — это как раз тому подтверждение», — подчеркнул секретарь СНБО.

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