Смерть Владимира Жириновского опровергли в Госдуме и Минздраве РФ

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.



При этом Володин подчеркнул, что состояние политика «действительно тяжелое». «Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него», — написал Володин в своем телеграм-канале.



В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему всю возможную медицинскую помощь.



Сегодня ранее информация о якобы смерти Жириновского распространили ряд российских СМИ и телеграм каналов. Кроме того, такое сообщение опубликовал российский сенатор Александр Пронюшкин в своем телеграм-канале. Позже он удалил публикацию.

Владимира Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19. Российский политик известен своими антиукраинскими высказываниями и поддержкой группировок «ДНР» и «ЛНР».