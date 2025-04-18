Выплаты для переселенцев и жителей оккупации: заявление о неполучении пенсии от России — обязательное условие

Согласно новому постановлению правительства, пенсии гражданам за границей, тем, кто живет в оккупации и переселенцам будет выплачиваться только в случае отсутствия выплат от пенсионных органов России. Это одно из условий при прохождении физической идентификации.



Сейчас факт неполучения российских выплат фиксируется заявлением пенсионера о назначении или продлении пенсии.



Правозащитники разъяснили «Новостям Донбасса», как на данный момент действует эта норма. Пока нет отдельного постановления с формой для заявления о том, что человек не получает пенсионные выплаты от государства-агрессора. Это означает, что заявление можно подать в произвольной форме — электронной почтой или лично.



При этом, как отметила глава правления ОО «Громадський холдинг Група впливу» Татьяна Дурнева, во время физической идентификации, при общении с представителями Пенсионного фонда человек устно отвечает на вопрос. И пока его ответ сотрудники ПФУ или Минсоцполитики не смогут проверить на достоверность, ведь обмен данными между российскими и украинскими ведомствами прекращен из-за вторжения РФ.



Как сообщалось, 20 марта 2025 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 299, которым правительство Украины определило единый механизм выплаты пенсий и страховых выплат для граждан, находящихся за границей, проживающих на временно оккупированных территориях, а также для тех, кто покинул эти территории и проживает на подконтрольной Украине территории.



Стоит отметить, что «интеграция» пенсионной системы Крыма и других оккупированных территорий Украины в российскую юрисдикцию происходила в одностороннем порядке со стороны РФ, без согласования или взаимодействия с украинской стороной. Для получения российской пенсии, необходимо иметь российское гражданство, которое государство-оккупант буквально навязывает жителям оккупации, иначе их права автоматически ограничиваются. Это незаконно, однако местные жители вынуждены соглашаться на условия оккупационной власти.