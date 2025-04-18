В Донецкой области войска РФ продвинулись в Константинополе и возле Разлива — DeepState

Российские войска продвинулись возле Разлива и в Константинополе Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в пятницу, 18 апреля.
«Враг продвинулся возле Разлива и в Константинополе», — сообщил он.
Об обновленной ситуации на фронте стало известно из сводки аналитиков проекта DeepState, обнародованной в телеграм-канале.
Накануне аналитики сообщили об общей ситуации на Покровском направлении. Согласно их исследованиям, штурмовые действия ВС РФ здесь начали терять интенсивность.
Отмечается, что такая ситуация сложилась у российской армии вынужденно: прежде всего из-за потерь, которые понесли ВС РФ в конце марта и в начале апреля. В тот период интенсивность штурмовых действий противника была в два раза выше.
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