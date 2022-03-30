«ДНР»: В Донецке обстрелом поврежден жилой дом на Текстильщике, есть погибшие

В Донецке в результате обстрела поврежден жилой дом в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе. Об этом заявили в «МЧС ДНР».
Обновлено. Предварительно известно о двух погибших и четырех пострадавших. Утверждается, что среди пострадавших есть и полутороголдовалый ребенок.
В «ДНР» обвинили в обстреле ВСУ. Как утверждает «СЦКК ДНР», утром из населенного пунтка Орловка были выпущены две ракеты из РСЗО «Ураган» по Кировскому району Донецка.
Украинская сторона на данный момент происшествие в Донецке не комментировала.
Последствия удара по микрорайону Текстильщик в Донецке. Предварительно известно о двух погибшихhttps://t.co/sOrPgk104y pic.twitter.com/7ox9ejYAOs— Новости Донбасса (@novostidnua) March 30, 2022