«ДНР»: В Донецке обстрелом поврежден жилой дом на Текстильщике, есть погибшие

Последствия удара по Текстильщику в Донецке: Фото из соцсетей

В Донецке в результате обстрела поврежден жилой дом в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе. Об этом заявили в «МЧС ДНР».



Обновлено. Предварительно известно о двух погибших и четырех пострадавших. Утверждается, что среди пострадавших есть и полутороголдовалый ребенок.



В «ДНР» обвинили в обстреле ВСУ. Как утверждает «СЦКК ДНР», утром из населенного пунтка Орловка были выпущены две ракеты из РСЗО «Ураган» по Кировскому району Донецка.



Украинская сторона на данный момент происшествие в Донецке не комментировала.