Демонстрирует непонимание: В МИД Украины отреагировали на заявления Лаврова по Крыму и Донбассу

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал вчерашние переговоры в Стамбуле и заявил, что Украина якобы понимает, что «вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены». В МИД Украины это утверждение опровергли.



Лавров назвал положительным сдвигом то, что Украина готова согласиться на неядерность и внеблоковый статус.



«Украинская сторона демонстрирует понимание того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», — заявил глава МИД РФ российским СМИ.



В украинском МИД такую позицию назвали демонстрацией непонимания процесса переговоров.



«Лавров демонстрирует непонимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после того, как Украина восстановит над ними свой суверенитет. В ходе переговоров в Стамбуле украинская делегация представила свои предложения по достижению этой цели», — прокомментировал спикер МИД Украины Олег Николенко.