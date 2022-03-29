Первые итоги переговоров между Украиной и Россией. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Первые итоги переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

Из Бердянска удалось вывезти еще 880 мариупольцев. Сегодня они должны прибыть в Запорожье.

Мариупольцев незаконно вывозят на оккупированную территорию и в Россию. Эксклюзивные свидетельства мариупольчанки.

Российские военные во время обстрелов повредили мощную линию электропередач в Северодонецке, Луганской области.

Группировка «ДНР» заявила, что на подконтрольной ей территории с момента «обострения» погибли 67 мирных жителей.