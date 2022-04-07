Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призывает жителей области срочно эвакуироваться, потоиму что российские силы пытаются отрезать все возможные пути вывоза людей.



«Не тяните с эвакуацией! Возможно, эти несколько дней — это последний шанс уехать! Под вражеским огнем все свободные города Луганской области. В результате утреннего обстрела в Кременной имеем одного погибшего человека», — подчернкул Гайдай.



Он отметил, что идет подготовка к наступлению сил РФ, которые пытаются отрезать все возможные пути вывоза людей.



«Не медлите с эвакуацией! Враг пытается отрезать все возможные пути вывоза людей. Вчера был поврежден железнодорожный путь, благо — смогли отремонтировать, а если повторится, выйдет ли снова?! Не тяните — эвакуируйтесь!» — призвал глава облсати.