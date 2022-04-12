Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Боевики «ДНР» угрожают применить химическое оружие против украинских военных в Мариуполе.
- Пушилин утверждает, что порт Мариуполя перешел под контроль «ДНР». Заммэра информацию опровергает.
- В Мариуполе российские военные захватили экипаж судна под флагом Либерии.
- Верифицированы данные 33 тысяч мариупольцев, которые были вывезены в РФ и ОРДЛО. Россияне проводят зачистки.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко прокомментировал свое отсутствие в городе.
- В Луганской области уничтожена инфраструра. Уцелевших объектов не осталось.
- Вся Луганщина может повторить судьбу Мариуполя.
- ВСУ уничтожили склад с боекомплектом российских сил в Луганской области и сбили самолет РФ.
- Продолжается эвакуация из Донецкой и Луганской областей.