Часть Луганской области надолго лишилась воды, света и газа

Восстановление энерго-, газо- и водоснабжения в городах Попасная, Рубежное и части сел Горской общины Луганской области не представляется возможным до завершения вторжения РФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить в подконтрольных Украине Попасной, Рубежном, части сел Горской общины - инфраструктура там почти уничтожена. Не отремонтировать до завершения боевых действий», - отметил Гайдай.



Глава ОВА уверяет, что подсчитать инфраструктурный ущерб в городах и селах, где нынче находится военная техника вражеской армии, на данном этапе невозможно.



«Россияне уничтожают подстанции и насосные станции, захватывают населенные пункты, а затем не могут там ничего отремонтировать. "Русский мир" лишает местных жителей газа, воды и света – они живут эти полтора месяца как большинство россиян всю жизнь. Вчера враг повредил высоковольтную линию напряжением 300 кВ. Авария достаточно серьезная – свет пропал в более чем 200 населенных пунктах, временно оккупированных», - уточнил Гайдай.



По его словам, в других населенных пунктах области аварийные бригады по мере возможности устраняют повреждения.



«Работают в Лисичанске, Северодонецке и Новодружеске, где ночью перебили газопровод. Возвращают свет в дома других городов и сел. В сутки количество обесточиваний они сократили почти на 4 тысячи абонентов. Это означает, что именно столько семей снова с электроэнергией», - сообщил глава администрации.

По информации Гайдая, без газа пока остаются 38 населенных пунктов (30 - полностью и восемь частично), обесточены 34 населенных пункта (21 полностью и 13 частично), без водоснабжения - Рубежное, Попасная, частично - Северодонецк и Лисичанск, а также населенные пункты, поставщиком которых является Попаснянский районный водоканал.