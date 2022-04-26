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Президентка Молдовы созвала экстренное заседание из-за ситуации в Приднестровье

26 апреля 2022, 12:25

Президентка Молдовы созвала экстренное заседание из-за ситуации в Приднестровье

Президентка Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в приднестровском регионе. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

После встречи, в 15:00, Санду проведет брифинг для прессы.

25 апреля в молдавском сепаратистском регионе Приднестровье произошли взрывы на территории радиотелецентра в поселке Маяк, в результате из строя выведены две антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио.

Накануне в Тирасполе из РПГ было обстреляно здание «министерства госбезопасности» Приднестровья.

22 апреля в России заявили о новых планах на вторую фазу «спецоперации» в Украине. Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым, и получить выход к Приднестровью.

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