Президентка Молдовы созвала экстренное заседание из-за ситуации в Приднестровье

Президентка Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в приднестровском регионе. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.



После встречи, в 15:00, Санду проведет брифинг для прессы.



25 апреля в молдавском сепаратистском регионе Приднестровье произошли взрывы на территории радиотелецентра в поселке Маяк, в результате из строя выведены две антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио.



Накануне в Тирасполе из РПГ было обстреляно здание «министерства госбезопасности» Приднестровья.



22 апреля в России заявили о новых планах на вторую фазу «спецоперации» в Украине. Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым, и получить выход к Приднестровью.