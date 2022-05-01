Россия выпустила по Украине 1300 ракет, на вооружении осталось вдвое меньше

С начала полномасштабного военного вторжения 24 февраля Россия выпустила по Украине 1300 ракет. На вооружении РФ осталось вдвое меньше этого вида оружия. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает «Укринформ».



«По нашим данным у них уже запасы сократились более чем вдвое за то время, которое они с 24 февраля активно их используют по территории Украины. Приблизительно цифры, которые называются, это более 1000 ракет они уже использовали. Точнее, более 1300 ракет. Если считать , что вдвое сократилось, то примерно можно сосчитать, сколько остается», — сказала Маляр.



По ее словам, это ракеты и воздушного, и морского, и наземного базирования.



Маляр подчеркнула, что у России есть производство ракет, но оно усложнено, поскольку импортные комплектующие к ним сейчас недоступны из-за санкций.



«В результате санкций, которые сейчас применяются, они не смогут получить те комплектующие, поэтому они какое-то время смогут пользоваться тем, что раньше закупали. Этого хватит на несколько месяцев. Но надо понимать, что тот запас ракет, который они уже использовали для поражения нашей территории, нельзя пополнить так быстро. Для пополнения нужно несколько лет», — сказала замминистра обороны.



В то же время она отметила, что в России еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный ущерб.



По оценке Forbes, общая стоимость выпущенных по Украине российских ракет составляет 7,5 миллиарда долларов.