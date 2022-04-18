Главком ВСУ: По всей стране остается опасность ракетно-бомбовых ударов

Вооруженные Силы Украины полностью освободили от оккупантов территорию Киевской, Черниговской и Сумской областей. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в телеграм.



«В то же время призываю жителей этих регионов быть осторожными, поскольку коварный враг оставил немало мин, ловушек и растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей. Просьба быть бдительными и сообщать военному командованию и ГСЧС о подозрительных предметах», — отметил Залужный.



Он подчеркнул, что ВСУ удалось устранить непосредственную угрозу Киеву, однако для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов, потому всем гражданам следует соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги.



«Ситуация на южном направлении контролируется. Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров», — сообщил главком ВСУ.



Он отметил, что силы обороны обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона.



«Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья. Идет героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных Сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря», — написал Залужный.



Он добавил, что в последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском. ВСУ усиливают оборону, прежде всего, противотанковыми и противовоздушными средствами. Кроме того, российские «освободители» остро ухудшили гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

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